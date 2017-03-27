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Одна дома: 3-летняя девочка выпала из окна в Бобруйске

28.03.2017 13:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар – Sputnik. Трехлетняя девочка была госпитализирована в Бобруйске после падения из окна квартиры, расположенной на втором этаже, сообщили Sputnik во вторник в УВД Могилевского облисполкома.

Одна дома: 3-летняя девочка выпала из окна в Бобруйске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Трагедия произошла в райцентре около 16:20 в понедельник 27 марта.

"Из окна второго этажа многоквартирного дома выпала трехлетняя девочка, с тяжелой сочетанной травмой она была госпитализирована", – сказали в УВД.

По информации управления, было установлено, что девочка находилась дома одна, пока ее 31-летняя мать ходила со старшим ребенком в магазин. 

В настоящее время по факту проводится проверка, сотрудники милиции выясняют все обстоятельства произошедшего в райцентре, чтобы определить степень вины женщины в случившемся.

 
Теги: Минск
 
 
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Мать пострадавшей оставила ее дома одну и отправилась со старшим ребенком в магазин.

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