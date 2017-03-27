﻿﻿ В Бобруйске со второго этажа выпала 3-летняя девочка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бобруйске со второго этажа выпала 3-летняя девочка

28.03.2017 13:46 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Около 16.20 в Бобруйске 27 марта из окна на втором этаже многоэтажки выпала 3-летняя девочка. Малышка сейчас находится в больнице с тяжелой сочетанной травмой.

31-летняя мама ребенка в это время со старшим сыном ходила в магазин, рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. Когда мать уходила из дома, девочка спала. Однако в какой-то момент, видимо, проснулась и, по некоторым данным, вышла на незастекленный балкон, с которого упала.

Когда мать вернулась домой, соседка сообщила ей, что девочка выпала из окна, ее увезли в больницу.

Детали происшествия еще устанавливаются.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мама малышки в это время со старшим ребенком вышла в магазин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Одна дома: 3-летняя девочка выпала из окна в Бобруйске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика