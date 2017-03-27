Около 16.20 в Бобруйске 27 марта из окна на втором этаже многоэтажки выпала 3-летняя девочка. Малышка сейчас находится в больнице с тяжелой сочетанной травмой.

31-летняя мама ребенка в это время со старшим сыном ходила в магазин, рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. Когда мать уходила из дома, девочка спала. Однако в какой-то момент, видимо, проснулась и, по некоторым данным, вышла на незастекленный балкон, с которого упала.

Когда мать вернулась домой, соседка сообщила ей, что девочка выпала из окна, ее увезли в больницу.

Детали происшествия еще устанавливаются.