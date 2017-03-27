МИНСК, 28 мар — Sputnik. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту умышленного повреждения имущества инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району, сообщили в СК.

24 марта в окно служебного кабинета, расположенного на втором этаже здания, был брошен предмет с зажигательной смесью. Сообщение о происшествии поступило в органы внутренних дел в утреннее время от работника инспекции. В понедельник вечером появилась информация о том, что ответственность за данное преступление взяла на себя "Группа возмущенных анархистов".

"К материалам уголовного дела также приобщена видеозапись с информацией о совершении данного преступления, размещенная на интернет-ресурсах от имени радикальной организации анархистов", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Гончарова отметила, что по уголовному делу проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. "Следователи и оперативники отрабатывают несколько версий, осуществляют сбор доказательств и анализ поступающей оперативной информации", — подчеркнула собеседник агентства.

Следователи обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о данном происшествии, а также к тем, кто осуществлял перевозку лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, с просьбой позвонить по телефону: 8-033-399-20-57.