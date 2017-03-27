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Около 15 т соломы сгорело в Брестском районе из-за детской шалости
28.03.2017 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Огонь уничтожил 15 тонн соломы в Брестском районе из-за детской шалости, сообщили Sputnik во вторник в Брестском областном УМЧС.
Пожар произошел накануне возле деревни Покры – загорелась 30-метровая скирда прошлогодней соломы, принадлежащая ОАО "Чернавчицы".
"Огнем уничтожено 15 тонн соломы", – сообщили в управлении.
По информации спасателей, в качестве версии возникновения пожара рассматривается шалость детей с огнем.
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Спасателям пришлось тушить 30-метровую скирду соломы, которая была заготовлена в 2016 году.
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