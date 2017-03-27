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Трагедия на тонком льду: в Шумилинском районе утонул 8-летний мальчик

28.03.2017 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Шумилинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 8-летнего мальчика, который провалился под лед, сообщили в СК.

Трагедия на тонком льду: в Шумилинском районе утонул 8-летний мальчик
© flickr.com/ Bryce Bradford
Двое школьников провалились под лед в Пружанах

Два одноклассника днем 27 марта играли рядом с искусственным водоемом, расположенным вблизи агрогородка Слобода. Один из мальчиков вышел на лед и провалился. Второй попытался его вытащить, однако не смог этого сделать и побежал за помощью.

"Ребенка извлек из воды сторож ГУО "Слободская детский сад – средняя школа", после чего бригадой скорой медицинской помощи мальчика доставили в учреждение здравоохранения", – сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахаров

По ее словам, около 20:00 в реанимационном отделении медицинские работники констатировали смерть пострадавшего.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили родителей и очевидцев произошедшего, сказала Сахарова. 

По ее словам, следователи обращаются к родителям с просьбой быть особенно внимательными к детям во время школьных каникул – с ними нужно провести беседу о том, что опасно выходить на лед на водоемах страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько часов медики боролись за жизнь ребенка, который провалился под лед в искусственном водоеме.

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