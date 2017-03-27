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Трактор МТЗ перевернулся в Дятловском районе
28.03.2017 16:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Водитель трактора пострадал в результате ДТП в Дятловском районе: из-за неисправности техники мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где МТЗ перевернулся, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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Авария произошла 27 марта около 10:00 на автодороге Р-10 Любча – Новогрудок – Дятлово.
"Рядом с деревней Лопушно у техники отказало рулевое управление, водитель не смог удержать трактор на дороге – МТЗ-80 съехал в кювет и перевернулся", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, водитель – 55-летний житель Новогрудка – получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Из-за отказа рулевого управления водитель не смог удержать трактор с прицепом на автодороге.
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