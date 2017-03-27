Жительница Молодечно уже пятнадцать раз побывала за решеткой, прошлым летом вышла на свободу. А через какое-то время на нее заявил в милицию пенсионер-инвалид из Могилева. Об этом сообщает «СБ Беларусь Сегодня».

— С будущей жертвой дама познакомилась на вокзале в Минске. Могилевчанин пожаловался новой знакомой, что у него пропала сумка, — рассказывает официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

Вскоре женщина позвонила пенсионеру и сказала, что нашла его баул и готова вернуть прямо в Могилев — за 60 рублей вознаграждения. Получив кладь в руки, он разрешил гостье самой взять нужную сумму из «заначки».

Но женщина прихватила больше купюр — всего 280 рублей. Пенсионер обратился в милицию.

Оказалось, на тот момент подозреваемая «отметилась» уже во всех областных центрах, кроме Могилева. Теперь ее ждет шестнадцатый суд в жизни, ей грозит наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.