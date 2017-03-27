МИНСК,28 мар — Sputnik. Следователи выясняют причины и обстоятельства гибели супругов в Белыничском районе Могилевской области, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Тело 30-летней женщины с колото-резаными ранениями обнаружила во дворе дома сестра погибшей. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.

"Следствие выдвинуло ряд версий о том, кто мог совершить убийство женщины, но после опроса родственников и соседей основной версией стала причастность мужа погибшей к убийству, который ранее высказывал угрозы физической расправы в ее адрес", — сказала Соленюк.

По ее словам, в ходе проведенных розыскных мероприятий тело 35-летнего подозреваемого было обнаружено в доме его знакомого, его нашли висящим в петле.

Предварительной установлено, что мужчина несколько раз ударил ножом свою жену в область шеи и грудной клетки, от полученных ран она скончалась на месте. Потом он ушел к соседу и повесился в его доме, сказала собеседница агентства.

Мотивом преступления предварительно названа ссора на почве личных неприязненных отношений, отметила Соленюк, по факту убийства возбуждено уголовное дело.