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В Бресте из окна многоэтажки выпала 16-летняя девочка

28.03.2017 18:23 — ЧП | Tut.by  
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28 марта днем под окнами дома № 36 на улице Краснознаменной в Бресте обнаружили тело несовершеннолетней жительницы города, сообщили TUT.BY читатели.

В результате падения девочка погибла на месте. В пресс-службе УВД Брестского облисполкома подтвердили информацию о произошедшем.

На данный момент выясняются все обстоятельства. На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, погибшей 16 лет.

 
Теги: Брест
 
 
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На данный момент на месте трагедии работают следователи и милиция.

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