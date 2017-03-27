28 марта днем под окнами дома № 36 на улице Краснознаменной в Бресте обнаружили тело несовершеннолетней жительницы города, сообщили TUT.BY читатели.

В результате падения девочка погибла на месте. В пресс-службе УВД Брестского облисполкома подтвердили информацию о произошедшем.

На данный момент выясняются все обстоятельства. На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, погибшей 16 лет.