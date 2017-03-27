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В Бресте из окна многоэтажки выпала 16-летняя девочка
28 марта днем под окнами дома № 36 на улице Краснознаменной в Бресте обнаружили тело несовершеннолетней жительницы города, сообщили TUT.BY читатели.
В результате падения девочка погибла на месте. В пресс-службе УВД Брестского облисполкома подтвердили информацию о произошедшем.
На данный момент выясняются все обстоятельства. На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, погибшей 16 лет.
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На данный момент на месте трагедии работают следователи и милиция.
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