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Школьница выпала из окна многоэтажки в Бресте
28.03.2017 18:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Несовершеннолетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома по улице Краснознаменной в Бресте, сообщили Sputnik очевидцы.
Инцидент произошел во вторник днем напротив гипермаркета "Евроопт" в областном центре. Тело обнаружили местные жители.
Сообщается, что девочке 13-14 лет. По предварительным данным, она упала с 13 этажа жилого дома.
Ранее в середине марта 17-летняя полочанка
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Несовершеннолетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома по улице Краснознаменной в Бресте, сообщили Sputnik очевидцы. Инцидент произошел...
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