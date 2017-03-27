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Школьница выпала из окна многоэтажки в Бресте

28.03.2017 18:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Несовершеннолетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома по улице Краснознаменной в Бресте, сообщили Sputnik очевидцы.

Инцидент произошел во вторник днем напротив гипермаркета "Евроопт" в областном центре. Тело обнаружили местные жители.

Сообщается, что девочке 13-14 лет. По предварительным данным, она упала с 13 этажа жилого дома.

Ранее в середине марта 17-летняя полочанка спрыгнула с шестого этажа и разбилась. УСК по Витебской области возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Несовершеннолетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома по улице Краснознаменной в Бресте, сообщили Sputnik очевидцы. Инцидент произошел...

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