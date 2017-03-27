МИНСК, 28 мар — Sputnik. Несовершеннолетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома по улице Краснознаменной в Бресте, сообщили Sputnik очевидцы.



© Sputnik / Констанция Ждановская Одна дома: 3-летняя девочка выпала из окна в Бобруйске

Инцидент произошел во вторник днем напротив гипермаркета "Евроопт" в областном центре. Тело обнаружили местные жители.

Сообщается, что девочке 13-14 лет. По предварительным данным, она упала с 13 этажа жилого дома.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в середине марта 17-летняя полочанка спрыгнула с шестого этажа и разбилась . УСК по Витебской области возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства.