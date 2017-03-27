Днем 27 марта два школьника играли рядом с искусственным водоемом. Один из мальчишек вышел на лед и провалился. Через некоторое время из воды его вытащил местный сторож, но спасти ребенка не удалось. Подробности сообщае т Управление Следственного комитета по Витебской области.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Проводится проверка по факту смерти 8-летнего мальчика вблизи агрогородка Слобода Шумилинского района.

Примерно в 14.00 двое одноклассников играли рядом с водоемом. Один из них вышел на лед, стал скользить и провалился в воду. Второй мальчик не смог его вытащить и побежал за помощью.

Из воды ребенка вытащил сторож учреждения «Слободская детский сад — средняя школа», после этого бригада скорой доставила мальчика в реанимацию. Примерно в 20.00 была констатирована смерть.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родители.

Следователи обращаются к родителям с просьбой быть особенно внимательными к детям во время школьных каникул. Очень важно провести с подростками беседу о том, что опасно выходить на лед на водоемах страны.