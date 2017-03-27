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В Витебской области провалился под лед и утонул 8-летний мальчик

28.03.2017 15:31 — ЧП | Tut.by  
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Днем 27 марта два школьника играли рядом с искусственным водоемом. Один из мальчишек вышел на лед и провалился. Через некоторое время из воды его вытащил местный сторож, но спасти ребенка не удалось. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Витебской области.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Проводится проверка по факту смерти 8-летнего мальчика вблизи агрогородка Слобода Шумилинского района.

Примерно в 14.00 двое одноклассников играли рядом с водоемом. Один из них вышел на лед, стал скользить и провалился в воду. Второй мальчик не смог его вытащить и побежал за помощью.

Из воды ребенка вытащил сторож учреждения «Слободская детский сад — средняя школа», после этого бригада скорой доставила мальчика в реанимацию. Примерно в 20.00 была констатирована смерть.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родители.

Следователи обращаются к родителям с просьбой быть особенно внимательными к детям во время школьных каникул. Очень важно провести с подростками беседу о том, что опасно выходить на лед на водоемах страны.

 
 
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Через некоторое время из воды его вытащил местный сторож, но спасти ребенка не удалось.

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