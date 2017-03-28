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В Витебске женщина выпала с технического этажа многоэтажки

28.03.2017 22:17 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске женщина спрыгнула с технического этажа многоэтажки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Трагедия произошла сегодня около 10 утра в одном из многоквартирных домов по проспекту Строителей.

«В милицию позвонила соседка и сообщила, что женщина намеревается выпрыгнуть из окна. Сотрудники приехали немедленно, но было уже поздно. Предварительно установлено, что погибшая была в угнетенном состоянии. Это женщина 1980 года рождения. У нее остались муж и малолетний ребенок», — пояснила Ольга Шкуратова.

 
Теги: Витебск
 
 
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Трагедия произошла сегодня около 10 утра в одном из многоквартирных домов по проспекту Строителей.

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