В Витебске женщина спрыгнула с технического этажа многоэтажки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Трагедия произошла сегодня около 10 утра в одном из многоквартирных домов по проспекту Строителей.

«В милицию позвонила соседка и сообщила, что женщина намеревается выпрыгнуть из окна. Сотрудники приехали немедленно, но было уже поздно. Предварительно установлено, что погибшая была в угнетенном состоянии. Это женщина 1980 года рождения. У нее остались муж и малолетний ребенок», — пояснила Ольга Шкуратова.