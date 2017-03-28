МИНСК, 28 мар — Sputnik. Полиция итальянского города Нуоро предотвратила похищение останков основателя автомобильной компании Ferrari Энцо Феррари, передают местные СМИ.



© AFP/ TORU YAMANAKA Золотую монету номиналом $1 млн похитили из музея в Берлине

Сообщается, что план похищения разрабатывался с 2015 года, преступники несколько раз посещали кладбище, где захоронен "комендаторе", чтобы точно установить местонахождение его могилы. Полиция установила, что целью злоумышленников было получение выкупа у родственников.

По информации правоохранителей, в преступную группировку входило более 40 человек, причем у каждого была своя роль в плане похищения. Однако спецоперация помогла предотвратить похищение. Кроме того, отмечается, что преступники также занимались торговлей оружием и наркотиками.

Энцо Феррари, итальянский конструктор, бизнесмен и автогонщик, основал компанию "Феррари" и одноименную гоночную команду в 1929 году. Сначала компания была ориентирована на постройку только гоночных болидов, затем в "конюшне" стали строить и гражданские спорткары. Энцо Феррари скончался 14 августа 1988 года в 90-летнем возрасте и был похоронен в итальянской Модене.