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Мать и сын отравились угарным газом в Смолевичском районе
29.03.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Мать и сын были госпитализированы в результате отравления угарным газом, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.
Несчастный случай произошел рано утром 28 марта в дачном доме на территории садового товарищества "Летний вечер" возле деревни Лютка.
"Поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданки и ее сына", — говорится в сообщении областного УМЧС.
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В МЧС обратили внимание граждан на необходимость соблюдения мер безопасности при печном отоплении во избежание отравления угарным газом.
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Мать и сын были госпитализированы в результате отравления угарным газом, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС. © ...
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