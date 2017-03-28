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Мать и сын отравились угарным газом в Смолевичском районе

29.03.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Мать и сын были госпитализированы в результате отравления угарным газом, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

Мать и сын отравились угарным газом в Смолевичском районе
© flickr.com/ schizoform
Житель Солигорского района погиб от отравления угарным газом

Несчастный случай произошел рано утром 28 марта в дачном доме на территории садового товарищества "Летний вечер" возле деревни Лютка.

"Поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданки и ее сына", — говорится в сообщении областного УМЧС.

В оперативной сводке спасателей указывается, что причиной инцидента стало преждевременное закрытие задвижки дымохода печи.

В МЧС обратили внимание граждан на необходимость соблюдения мер безопасности при печном отоплении во избежание отравления угарным газом. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Мать и сын были госпитализированы в результате отравления угарным газом, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС. © ...

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