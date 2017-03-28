МИНСК, 29 мар — Sputnik. Мать и сын были госпитализированы в результате отравления угарным газом, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел рано утром 28 марта в дачном доме на территории садового товарищества "Летний вечер" возле деревни Лютка.

"Поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданки и ее сына", — говорится в сообщении областного УМЧС.

В оперативной сводке спасателей указывается, что причиной инцидента стало преждевременное закрытие задвижки дымохода печи.

В МЧС обратили внимание граждан на необходимость соблюдения мер безопасности при печном отоплении во избежание отравления угарным газом.