﻿ ГУВД: двое минчан украли в парикмахерской ноутбук и телевизор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ГУВД: двое минчан украли в парикмахерской ноутбук и телевизор

29.03.2017 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту кражи в отношении 37-летнего и 32-летнего жителей Минска, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

ГУВД: двое минчан украли в парикмахерской ноутбук и телевизор
© Sputnik/ Виктор Толочко
УВД о грабеже в Сморгони: разбойник с топором купил водку и цветы

Инцидент произошел в парикмахерской по улице Алибегова в столице. По информации правоохранительных органов, в ночное время суток злоумышленники отжали пластиковое окно и, проникнув в помещение парикмахерской, украли телевизор и ноутбук.

Сотрудники милиции задержали похитителей по горячим следам. В ГУВД отметили, что задержанные нигде не работают, при этом один из них уже был осужден за кражи.

Правоохранители проверяют имеющуюся у них оперативную информацию о том, что задержанные могли быть причастны к серии краж из квартир и офисов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверяется оперативная информация о причастности задержанных к другим кражам из квартир и офисных помещений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мать и сын отравились угарным газом в Смолевичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика