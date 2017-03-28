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ГУВД: двое минчан украли в парикмахерской ноутбук и телевизор
29.03.2017 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту кражи в отношении 37-летнего и 32-летнего жителей Минска, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Инцидент произошел в парикмахерской по улице Алибегова в столице. По информации правоохранительных органов, в ночное время суток злоумышленники отжали пластиковое окно и, проникнув в помещение парикмахерской, украли телевизор и ноутбук.
Сотрудники милиции задержали похитителей по горячим следам. В ГУВД отметили, что задержанные нигде не работают, при этом один из них уже был осужден за кражи.
Правоохранители проверяют имеющуюся у них оперативную информацию о том, что задержанные могли быть причастны к серии краж из квартир и офисов.
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Проверяется оперативная информация о причастности задержанных к другим кражам из квартир и офисных помещений.
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