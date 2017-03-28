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Жительница Витебска выбросилась с 13-го этажа

29.03.2017 12:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Жительница Витебска спрыгнула с технического этажа многоэтажного дома, получила травмы несовместимые с жизнью, сообщили в УВД Витебской области.

Трагедия произошла около 10.00 в одном из многоквартирных домов по проспекту Строителей областного центра. О том, что 36-летняя женщина залезла на балкон технического этажа и намеревается покончить жизнь самоубийством, по телефону "102" сообщила соседка. 

"Сотрудники милиции прибыли немедленно, но она уже успела спрыгнуть",  — сообщили Sputnik в среду в УВД.

По словам собеседников агентства, по предварительной информации, женщина "была в угнетенном состоянии", у нее остались муж и маленький ребенок.

В свою очередь официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила, что по данному факту проводится проверка. "Следователи осмотрели место происшествия. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают свидетелей, родственников, знакомых погибшей", — сообщила Сахарова.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Следователи начали проверку по факту смерти 36-летней женщины, идет опрос свидетелей.

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