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Следователи проводят проверку по факту гибели лицеистки, которая выпала с 13-го этажа

29.03.2017 12:49 — ЧП | Tut.by  
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Брестские следователи устанавливают обстоятельства гибели 16-летней жительницы города, чье тело было обнаружено днем 28 марта под окнами многоэтажного дома на улице Краснознаменной.

- По факту гибели несовершеннолетней жительницы областного центра проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Известно, что погибшая девушка училась в профессиональном лицее, проживала с матерью, отчимом и тремя братьями.

Пока следствие не оглашает версии трагедии. По имеющейся информации, девушка выпала с балкона общего пользования на 13-м этаже.

В сети также появилась фотография, сделанная очевидцем произошедшего. На ней видно, как девушка стоит на парапете балкона. Прохожие, которые заметили девушку, сразу вызвали спасателей и медиков, но до их приезда она сорвалась.

Как сообщает портал "Виртуальный Брест" со ссылкой на очевидцев, до падения девушка "раскачивалась, либо пыталась удержаться на балконе".

 
Теги: Брест
 
 
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Погибшая девушка училась в профессиональном лицее, проживала с матерью, отчимом и тремя братьями.

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