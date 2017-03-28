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Следователи проводят проверку по факту гибели лицеистки, которая выпала с 13-го этажа
Брестские следователи устанавливают обстоятельства гибели
- По факту гибели несовершеннолетней жительницы областного центра проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
Известно, что погибшая девушка училась в профессиональном лицее, проживала с матерью, отчимом и тремя братьями.
Пока следствие не оглашает версии трагедии. По имеющейся информации, девушка выпала с балкона общего пользования на 13-м этаже.
В сети также появилась фотография, сделанная очевидцем произошедшего. На ней видно, как девушка стоит на парапете балкона. Прохожие, которые заметили девушку, сразу вызвали спасателей и медиков, но до их приезда она сорвалась.
Как сообщает портал "Виртуальный Брест" со ссылкой на очевидцев, до падения девушка "раскачивалась, либо пыталась удержаться на балконе".
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Погибшая девушка училась в профессиональном лицее, проживала с матерью, отчимом и тремя братьями.
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