МИНСК, 29 мар – Sputnik. Электропоезд "Минск – Олехновичи" в Заславле сбил местную жительницу, с многочисленными сочетанными травмами она была доставлена в больницу, сообщили Sputnik в среду в УВД Минской области.

"Происшествие случилось сегодня рано утром. Жительница Заславля увидела, что на платформе станции "Беларусь" лежит травмированная поездом женщина. Об этом прохожая сообщила в милицию и в больницу", – рассказали в УВД.

Там также отметили, что пострадавшая – местная жительница 1952 года рождения – была доставлена в больницу.

По информации УВД, в настоящее время в связи с произошедшим проводится проверка.