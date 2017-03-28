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Электричка сбила женщину в Заславле

29.03.2017 13:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Электропоезд "Минск – Олехновичи" в Заславле сбил местную жительницу, с многочисленными сочетанными травмами она была доставлена в больницу, сообщили Sputnik в среду в УВД Минской области.

Электричка сбила женщину в Заславле
© flickr.com/ Raita Futo
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"Происшествие случилось сегодня рано утром. Жительница Заславля увидела, что на платформе станции "Беларусь" лежит травмированная поездом женщина. Об этом прохожая сообщила в милицию и в больницу", – рассказали в УВД. 

Там также отметили, что пострадавшая – местная жительница 1952 года рождения – была доставлена в больницу. 

По информации УВД, в настоящее время в связи с произошедшим проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Потерпевшую с множественными травмами доставили в больницу, проводится проверка.

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