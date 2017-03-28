МИНСК, 29 мар – Sputnik. Крупную сумму пытался провезти через границу минчанин – в коробке с конфетами у него обнаружили 50 тысяч долларов США, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.

По информации ГТК, 57-летний мужчина ехал из Украины через пункт таможенного оформления "Новая Рудня".

"При проведении таможенного контроля среди личных вещей гражданина обнаружено 50 тысяч долларов США", – сказали в комитете.

Там также отметили, что это в пятикратном размере превышает сумму, которая не подлежит декларированию при пересечении границы. При этом мужчина таможенникам не смог пояснить, где он деньги взял и почему не декларировал.

Мужчина задержан, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 2. ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси.