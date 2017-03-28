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УВД: делавшие "закладки" спайса в Минске заявили, что готовили квест

29.03.2017 14:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Делавшие "закладки" с наркотиками в столице молодые люди пытались заверить правоохранителей в том, что готовили квест для крупной фирмы, сообщили Sputnik в среду в УВД Минской области.

УВД: делавшие "закладки" спайса в Минске заявили, что готовили квест
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Очередной закладчик психотропов задержан в Минске

Как проинформировали правоохранители, парень и девушка раскладывали свертки с наркотиками в районе улицы Притыцкого: один из них делал закладку, второй – фотографировал. За этим занятием молодых людей застали сотрудники наркоконтроля.

"Молодой человек успел заметить приближающихся оперативников и бросился через пустырь наутек, на бегу выбрасывая из кармана пакетики с наркотиком. Но на этом спектакль не закончился. Нагнавшим его оперативникам молодой человек на голубом глазу заявил, что он никакой не "минер". Вместе с девушкой они занимаются разработкой и подготовкой квестов для одной очень крупной коммерческой компании", – сказали в УВД.

Юноша пытался заверить правоохранителей: милиционерам показалось, что он выбрасывал пакеты с порошками белого цвета. Однако такие же сотрудники наркоконтроля нашли у него при обыске.

"Пакетики были полностью идентичны тем, которые "как показалось оперативникам" молодой человек выбрасывал, убегая от них. В общей сложности правоохранители нашли на пустыре около 20 пакетиков с 30 граммами предположительно наркотиков. Изъятый порошок по заключению экспертизы оказался alpha-PVP", – отметили в милиции.

В квартире у девушки правоохранители обнаружили около грамма амфетамина, "а также кучу сценариев различных квестов, большинство из которых сводилось к закладкам и последующему поиску по координатам разных предметов".

Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек и девушка раскладывали свертки с наркотиками в районе улицы Притыцкого.

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