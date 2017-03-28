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Погоня за бесправником в Бресте завершилась столкновением со столбом

29.03.2017 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Бресте водителя-бесправника, который в ходе преследования экипажами ДПС врезался в столб, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Погоня в областном центре произошла 29 марта: подозрительный автомобиль Volkswagen сотрудники ГАИ заметили около 04:55 на улице Мицкевича.

"От водителя потребовали остановиться, но тот проигнорировал и продолжил движение. Инспекторы ГАИ начали преследование. Пытаясь уйти от погони, нарушитель неправильно выбрал скорость движения и допустил столкновение с осветительной мачтой", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, за рулем машины был 26-летний брестчанин, который никогда не получал водительского удостоверения и был пьян.

В отношении мужчины были составлены протоколы, а автомобиль доставили на штрафную стоянку. В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Водитель не только никогда не получал прав, но и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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