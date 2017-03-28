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Полиция открыла стрельбу в Вашингтоне возле Капитолия
29.03.2017 17:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Неизвестный протаранил полицейскую машину в Вашингтоне вблизи здания Конгресса, сообщило в среду издание
© REUTERS Caleb Hughes
"Инцидент произошел в 09:30 по местному времени. Представитель полиции Конкресса рассказал, что автомобиль попытался протаранить машину полиции. Полицейские преследовали подозреваемого. К 09:45 он был задержан", – написало издание.
Как передал телеканал ABC, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить при задержании оружие.
По предварительной информации, никто из полицейских и граждан не пострадал. Других подробностей пока не сообщается.
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По предварительной информации, никто из правоохранителей и граждан в результате стрельбы не пострадал.
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