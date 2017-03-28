МИНСК, 29 мар – Sputnik. Неизвестный протаранил полицейскую машину в Вашингтоне вблизи здания Конгресса, сообщило в среду издание Washington Post .



© REUTERS Caleb Hughes Стрельба в ночном клубе в США: пострадали не менее 14 человек, один погиб

"Инцидент произошел в 09:30 по местному времени. Представитель полиции Конкресса рассказал, что автомобиль попытался протаранить машину полиции. Полицейские преследовали подозреваемого. К 09:45 он был задержан", – написало издание.

Как передал телеканал ABC, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить при задержании оружие.

По предварительной информации, никто из полицейских и граждан не пострадал. Других подробностей пока не сообщается.



