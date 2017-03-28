﻿ Полиция открыла стрельбу в Вашингтоне возле Капитолия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Полиция открыла стрельбу в Вашингтоне возле Капитолия

29.03.2017 17:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Неизвестный протаранил полицейскую машину в Вашингтоне вблизи здания Конгресса, сообщило в среду издание Washington Post.

Полиция открыла стрельбу в Вашингтоне возле Капитолия
© REUTERS Caleb Hughes
Стрельба в ночном клубе в США: пострадали не менее 14 человек, один погиб

"Инцидент произошел в 09:30 по местному времени. Представитель полиции Конкресса рассказал, что автомобиль попытался протаранить машину полиции. Полицейские преследовали подозреваемого. К 09:45 он был задержан", – написало издание.

Как передал телеканал ABC, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить при задержании оружие.

По предварительной информации, никто из полицейских и граждан не пострадал. Других подробностей пока не сообщается.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, никто из правоохранителей и граждан в результате стрельбы не пострадал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Труба упала на помощника бурильщика в Речицком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика