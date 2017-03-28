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Разлившийся Днепр подтопил 6 подворий деревни в Рогачевском районе
29.03.2017 18:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Паводком из-за разлившегося Днепра были подтоплены шесть подворий в Рогачевском районе, сообщили Sputnik в среду в Гомельском областном УМЧС.
"В ходе проведения мониторинга паводковой обстановки в Рогачевском районе было установлено, что паводковыми водами от реки Днепр произошло подтопление шести подворий в деревне Зборов", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что эвакуация жителей деревни и их домашних животных не требуется. "Жизнедеятельность людей не нарушена", – уточнили спасатели.
По данным МЧС, в настоящее время для оперативного реагирования на подтопления организован круглосуточный сбор и анализ информации.
Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что сейчас на реках Беларуси наблюдается в основном рост уровня воды, в том числе на Днепре. По данным синоптиков, в ближайшее время ожидается, что начнется спад.
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По данным МЧС, эвакуация жителей не требуется, за ситуацией в деревне Зборов организовано круглосуточное наблюдение.
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