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Разлившийся Днепр подтопил 6 подворий деревни в Рогачевском районе

29.03.2017 18:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Паводком из-за разлившегося Днепра были подтоплены шесть подворий в Рогачевском районе, сообщили Sputnik в среду в Гомельском областном УМЧС.

Разлившийся Днепр подтопил 6 подворий деревни в Рогачевском районе
© flickr.com/ SimonSage
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"В ходе проведения мониторинга паводковой обстановки в Рогачевском районе было установлено, что паводковыми водами от реки Днепр произошло подтопление шести подворий в деревне Зборов", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что эвакуация жителей деревни и их домашних животных не требуется. "Жизнедеятельность людей не нарушена", – уточнили спасатели.

По данным МЧС, в настоящее время для оперативного реагирования на подтопления организован круглосуточный сбор и анализ информации.

Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что сейчас на реках Беларуси наблюдается в основном рост уровня воды, в том числе на Днепре. По данным синоптиков, в ближайшее время ожидается, что начнется спад.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным МЧС, эвакуация жителей не требуется, за ситуацией в деревне Зборов организовано круглосуточное наблюдение.

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