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В Бресте при обвале грунта траншеи пострадал рабочий
28 марта во время выполнения работ в районе улицы Задворской произошел обвал верхнего грунта траншеи, сообщили газете Заря в Брестском межрайонном отделе Следственного комитета.
В результате инцидента пострадал 38-летний брестчанин, который был госпитализирован. По факту получения травмы на производстве проводится проверка.
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По факту получения травмы на производстве проводится проверка.
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