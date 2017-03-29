28 марта во время выполнения работ в районе улицы Задворской произошел обвал верхнего грунта траншеи, сообщили газете Заря в Брестском межрайонном отделе Следственного комитета.

В результате инцидента пострадал 38-летний брестчанин, который был госпитализирован. По факту получения травмы на производстве проводится проверка.