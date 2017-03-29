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Техас: автобус с баптистами врезался в грузовик, есть погибшие

30.03.2017 08:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Более десяти человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием церковного автобуса и пикапа на юго-западе американского штата Техас, сообщают местные СМИ.

Авария произошла на 83 шоссе в городке Конкан в среду. Автобус, перевозивший прихожан Первой баптистской церкви города Нью Браунфелса, лоб в лоб столкнулся с пикапом. По данным полиции, в автобусе находились 14 прихожан пожилого возраста. В пикапе был лишь один водитель.

В результате происшествия погибли 13 человек. Официальные представители церкви подтвердили факт аварии. Они отметили, что на автобусе люди возвращались домой после трехдневного пребывания в загородном центре.

Ведется расследование причин и обстоятельств ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
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Автобус принадлежал Первой баптистской церкви города Нью Браунфелса, прихожане возвращались домой после загородной поездки.

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