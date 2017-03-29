МИНСК, 30 мар — Sputnik. Более десяти человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием церковного автобуса и пикапа на юго-западе американского штата Техас, сообщают местные СМИ.

Авария произошла на 83 шоссе в городке Конкан в среду. Автобус, перевозивший прихожан Первой баптистской церкви города Нью Браунфелса, лоб в лоб столкнулся с пикапом. По данным полиции, в автобусе находились 14 прихожан пожилого возраста. В пикапе был лишь один водитель.

Church bus crashes near Texas' Garner State Park; multiple fatalities confirmed https://t.co/PIE3Qx7GM2 pic.twitter.com/3dYV5kjE7D — News 4 San Antonio (@News4SA) 29 марта 2017 г.

В результате происшествия погибли 13 человек. Официальные представители церкви подтвердили факт аварии. Они отметили, что на автобусе люди возвращались домой после трехдневного пребывания в загородном центре.

Ведется расследование причин и обстоятельств ДТП.