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Сельчанка ударила ножом молодого механизатора в Любанском районе

30.03.2017 09:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар – Sputnik. Жительница Любанского района стала фигурантом уголовного дела – женщина в пьяной ссоре ударила ножом 25-летнего мужчину, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Сельчанка ударила ножом молодого механизатора в Любанском районе
© flickr.com/ Bernard Spragg
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Поножовщина произошла накануне ночью в деревне Паличин, когда сельчане употребляли спиртные напитки.

"Со двора дома 41-летней работницы сельхозпредприятия с проникающим ранением брюшной полости в больницу госпитализирован 25-летний механизатор этого же предприятия", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что оперативники установили: молодого человека около 02.40 в ссоре ножом ударила находившаяся в состоянии алкогольного опьянения хозяйка дома.

В настоящее время задержана, в отношении нее Любанским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи в качестве наказания предусматривает ограничение (на срок от трех до пяти лет) или лишение (до восьми лет) свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщине за поножовщину грозит суровое наказание – вплоть до восьми лет лишения свободы.

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