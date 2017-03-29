МИНСК, 30 мар – Sputnik. Жительница Любанского района стала фигурантом уголовного дела – женщина в пьяной ссоре ударила ножом 25-летнего мужчину, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Поножовщина произошла накануне ночью в деревне Паличин, когда сельчане употребляли спиртные напитки.

"Со двора дома 41-летней работницы сельхозпредприятия с проникающим ранением брюшной полости в больницу госпитализирован 25-летний механизатор этого же предприятия", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что оперативники установили: молодого человека около 02.40 в ссоре ножом ударила находившаяся в состоянии алкогольного опьянения хозяйка дома.

В настоящее время задержана, в отношении нее Любанским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи в качестве наказания предусматривает ограничение (на срок от трех до пяти лет) или лишение (до восьми лет) свободы.