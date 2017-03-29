МИНСК, 30 мар – Sputnik. Водитель и три пассажира микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter пострадали в результате ДТП в Минском районе – автомобиль врезался в попутный грузовик MAN, сообщила в четверг Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома Трактор МТЗ перевернулся в Дятловском районе

Авария произошла накануне около 20:40 на 343-м км автодороги "Брест – Минск – граница Российской Федерации".

"Водитель Mercedes, двигаясь в направлении Бреста, неправильно выбрал скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди грузовиком МАN", – сказала Сильченко.

По информации представителя ГАИ, в результате аварии ранения получили мужчина, находившийся за рулем буса, а также три его пассажира.

Все пострадавшие в аварии были госпитализированы. ГАИ проводит по факту аварии проверку.