|
Микроавтобус "догнал" попутный MAN под Минском – пострадали 4 человека
30.03.2017 09:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Водитель и три пассажира микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter пострадали в результате ДТП в Минском районе – автомобиль врезался в попутный грузовик MAN, сообщила в четверг Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Авария произошла накануне около 20:40 на 343-м км автодороги "Брест – Минск – граница Российской Федерации".
"Водитель Mercedes, двигаясь в направлении Бреста, неправильно выбрал скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди грузовиком МАN", – сказала Сильченко.
По информации представителя ГАИ, в результате аварии ранения получили мужчина, находившийся за рулем буса, а также три его пассажира.
Все пострадавшие в аварии были госпитализированы. ГАИ проводит по факту аварии проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла из-за того, что водитель буса неверно выбрал скорость и дистанцию до грузовика.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии