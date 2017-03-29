МИНСК, 30 мар – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают женщину, которая, представившись журналисткой, украла у барановичского пенсионера орден Ленина, сообщило издание Intex-press со ссылкой на райотдел Следственного комитета.

Пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже вечером 29 марта.

"Заслуженный железнодорожник СССР, рассказал, что к нему домой пришла женщина, представилась корреспондентом газеты и попросила сфотографировать орден Ленина", – сказал следователь по особо важным делам РОСК Алексей Полуянчик.

По его словам, "журналистка" взяла награду сфотографировать и незаметно подменила ее на муляж. Пожилой мужчина заметил подмену вечером, не обнаружив на ордене порядкового номера.

Сейчас правоохранители проводят по факту проверку, "журналистку" ищет милиция.