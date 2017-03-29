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"Журналистка" украла у пенсионера в Барановичах орден Ленина
30.03.2017 10:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают женщину, которая, представившись журналисткой, украла у барановичского пенсионера орден Ленина, сообщило издание
Пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже вечером 29 марта.
"Заслуженный железнодорожник СССР, рассказал, что к нему домой пришла женщина, представилась корреспондентом газеты и попросила сфотографировать орден Ленина", – сказал следователь по особо важным делам РОСК Алексей Полуянчик.
По его словам, "журналистка" взяла награду сфотографировать и незаметно подменила ее на муляж. Пожилой мужчина заметил подмену вечером, не обнаружив на ордене порядкового номера.
Сейчас правоохранители проводят по факту проверку, "журналистку" ищет милиция.
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Пожилой мужчина заметил подмену вечером, не обнаружив на награде порядкового номера.
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