Два картинга в разобранном виде и 16 бензиновых двигателей для гоночных автомобилей пытался ввезти на территорию Евразийского экономического союза без декларирования гражданин России, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.



Фото: ГТК

38-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал через пункт пропуска «Брест». В декларации он указал о ввозе запчастей к картинговым автомобилям, которые он ранее временно вывозил за пределы ЕАЭС.

В ходе досмотра транспортного средства таможенники установлено, что кроме указанных в декларации товаров россиянин пытался переместить через границу автозапчасти по предварительной оценке общей стоимостью свыше 65 тысяч рублей.

По факту недекларирования в отношении гражданина составили протокол по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.