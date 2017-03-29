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Россиянин пытался провезти через границу два разобранных карта

30.03.2017 11:54 — ЧП | Tut.by  
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Два картинга в разобранном виде и 16 бензиновых двигателей для гоночных автомобилей пытался ввезти на территорию Евразийского экономического союза без декларирования гражданин России, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.


Фото: ГТК

38-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал через пункт пропуска «Брест». В декларации он указал о ввозе запчастей к картинговым автомобилям, которые он ранее временно вывозил за пределы ЕАЭС.

В ходе досмотра транспортного средства таможенники установлено, что кроме указанных в декларации товаров россиянин пытался переместить через границу автозапчасти по предварительной оценке общей стоимостью свыше 65 тысяч рублей.

По факту недекларирования в отношении гражданина составили протокол по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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