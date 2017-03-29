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В Крупском районе под колесами поезда погибла школьница

30.03.2017 11:51 — ЧП | Tut.by  
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В Крупском районе под колесами поезда погибла школьница. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

«Грузовым поездом Орша — Минск 28 марта около 17.10 была смертельно травмирована несовершеннолетняя девушка 2000 года рождения — ученица 10 класса одной из школ города Жодино. Инцидент произошел на 611-м километре железнодорожного перегона Славное — ст. Бобр у остановочного пункта Красновка в Крупском районе», — рассказал Евгений Сачек.

По данному факту Крупский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел на 611-м километре железнодорожного перегона Славное - ст. Бобр у остановочного пункта Красновка.

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