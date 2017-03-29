|
В Крупском районе под колесами поезда погибла школьница
В Крупском районе под колесами поезда погибла школьница. Об этом
«Грузовым поездом Орша — Минск 28 марта около 17.10 была смертельно травмирована несовершеннолетняя девушка 2000 года рождения — ученица 10 класса одной из школ города Жодино. Инцидент произошел на 611-м километре железнодорожного перегона Славное — ст. Бобр у остановочного пункта Красновка в Крупском районе», — рассказал Евгений Сачек.
По данному факту Крупский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел на 611-м километре железнодорожного перегона Славное - ст. Бобр у остановочного пункта Красновка.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии