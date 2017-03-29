Сотрудники отдела уголовного розыска по горячим следам раскрыли убийство 53-летнего мужчины. Оказалось, перед этим он выпивал в компании малоизвестных людей, которые его избили. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию позвонил человек и рассказал, что его с другом избили двое малоизвестных людей, вместе с которыми накануне выпивали. Придя в чувства один из пострадавших заметил, что его товарищ не подает признаков жизни. Приехавшие на переулок Ольшевского медики констатировали смерть 53-летнего мужчины.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в течение 3 часов были задержаны двое мужчин 19-ти и 26-ти лет, не работающие, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение грабежа и кражи», — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство). Санкция статьи — вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.