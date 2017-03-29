МИНСК, 30 мар – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении 81-летнего жителя Гродно, выбросившего бутылку из окна и повредившего легковой автомобиль BMW, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik Алексей Даничев Москвич без билета разбил бутылкой стекло автобуса в Барановичах

В милиции констатируют, что это второй за неделю случай "меткого" попадания брошенных из окон предметов в немецкие автомобили – неделю назад мужчина с седьмого этажа дома на улице Терешковой забросал бутылками Mercedes.

"На этот раз 81-летний пенсионер решил похулиганить: с пятого этажа он выбросил стеклянную бутылку и попал ей в лобовое стекло BMW", – сказали в УВД.

В милиции отметили, что возможной причиной поступка пожилого человека стал плотный поток транспорта под окнами дома, где он проживает.

В настоящее время в отношении мужчины милицией возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).