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Дедушка прицельным броском бутылки повредил BMW в Гродно

30.03.2017 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении 81-летнего жителя Гродно, выбросившего бутылку из окна и повредившего легковой автомобиль BMW, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.

Дедушка прицельным броском бутылки повредил BMW в Гродно
© Sputnik Алексей Даничев
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В милиции констатируют, что это второй за неделю случай "меткого" попадания брошенных из окон предметов в немецкие автомобили – неделю назад мужчина с седьмого этажа дома на улице Терешковой забросал бутылками Mercedes.

"На этот раз 81-летний пенсионер решил похулиганить: с пятого этажа он выбросил стеклянную бутылку и попал ей в лобовое стекло BMW", – сказали в УВД.

В милиции отметили, что возможной причиной поступка пожилого человека стал плотный поток транспорта под окнами дома, где он проживает.

В настоящее время в отношении мужчины милицией возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Возможной причиной поступка пожилого человека стал плотный поток транспорта под окнами дома, где он проживает.

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