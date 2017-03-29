В Барановичах женщина выдала себя за журналистку, чтобы украсть у пенсионера орден Ленина, сообщила TUT.BY официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.

Сообщение об инциденте в милицию поступило 29 марта, около 22.00. 82-летний дедушка рассказал, что в тот день утром к нему пришла женщина средних лет. Она представилась корреспондентом одного из печатных изданий Бреста и сообщила, что занимается сбором информации о подвигах, заслугах и боевых действиях в период Великой Отечественной войны.

Пенсионер не проверил удостоверение или какие-либо другие документы и провел незнакомку в квартиру. Интервью длилось около часа. За это время женщина задала заслуженному железнодорожнику СССР ряд вопросов, после чего попросила показать медали. Житель Барановичей показал «журналисту» свои нагрудные знаки. Ее особенно заинтересовал орден Ленина. После того, как незнакомка ушла, дедушка решил проверить свои награды и заметил, что вместо ордена Ленина у него лежит муляж. Пенсионер обратился в правоохранительные органы.

На данный момент милиция устанавливает личность злоумышленницы.

Орден Ленина был учрежден постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Его вручали за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического отечества и другие заслуги.