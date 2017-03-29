МИНСК, 30 мар — Sputnik. Убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве продолжает быть темой номер один в украинских и российских СМИ.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева у отеля "Премьер-палас": когда бывший парламентарий выходил из гостиницы в сопровождении охраны к нему подошел неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил из пистолета. Его Вороненкова, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.

Что известно об убийце

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в минувшую пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии. Мать Павла Паршова в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова узнала своего сына, сообщает РИА Новости Украина .

Киллера похоронили на маленьком местном кладбище в Павлограде рядом с могилой его дедушки, попрощаться с ним пришли родные, которые, завидев журналистов, сразу же покинули кладбище.

Что известно о сообщнике

Полиция разыскивает сбежавшего сообщника киллера, убившего экс-депутата Госудумы РФ Дениса Вороненкова, — бывшего политзаключенного, участника АТО Ярослава Левенца с позывным "Хантер". Суд дал разрешение на его задержание, сообщает РИА Новости Украина .

Украинские СМИ уточняют, что Левенец родился 28 августа 1985 года в Желтых Водах Днепропетровской области. Вместе с супругой и двумя детьми живет в Днепре. В 2012-м его арестовали за растрату, фиктивное предпринимательство и уклонение от налогов. Левенец по приговору суда сел в колонию и своими соратниками по "Тризубу" был назван политзаключенным режима Виктора Януковича. После революции 2014 года Левенец вышел на свободу под домашний арест. Его взяли в подразделении "Правого сектора" "Карпатская Сечь", потом — в батальон "Донбасс", воинская часть 3057 — в той же, где был стрелявший в Вороненкова Павел Паршов. В 2015-м Левенец снова был объявлен в розыск — за нарушения режима домашнего ареста. В 2016 году состоялся новый суд, во время которого Левенцу повторно избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Оба раза за него вступался экс-глава батальона "Донбасс" и народный депутат Семен Семенченко. В данный момент на сайте "Комітету визволення політв'язнів" Левенец числится бойцом "Правого сектора". Также указано, что он под домашним арестом.

Третий фигурант

В деле об убийстве бывшего-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова может появиться третий фигурант. По информации источников российского издания " Коммерсант ", следствие располагает съемками видеокамер в подъезде дома, где жили Паршов и Левенец. По данным издания, в гости к двум бывшим бойцам "Донбасса" приходил еще один человек, идентифицировать которого пока не удается.

Ясность в расследовании может появиться после того, как следователи объявят, с кем у убитого Вороненкова была назначена, а после отменена встреча утром 23 марта.

Следователи также планируют допросить в ближайшее время родственников и знакомых бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, проживающих в России.

Российский след

Президент Украины Петр Порошенко уже в первые часы после убийства заявил о "российском следе". Служба безопасности Украины выясняет, был ли убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "агентом ФСБ", доказательств пока нет.

В МИД РФ заявили, что шокированы этими обвинениями, которые не подкреплены никакими экспертными выводами, и усомнились в возможности проведения украинской стороной непредвзятого расследования. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, имеющиеся на настоящий момент данные "позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Национальный интерес"(National interest) также прокомментировал эти обвинения.

"И теперь — вчерашнее жуткое убийство гражданина России и Украины, бывшего депутата Госдумы Российской Федерации, который не вошел в парламент нынешнего созыва, и сделанное через два часа после убийства президентом Петром Порошенко заявление о том, что это был теракт со стороны России, так же, как и взрыв на складе боеприпасов под Харьковом. С таким заявлением несколько часов спустя президент демократической страны, которую наши американские и европейские друзья называют оплотом демократии. Мне казалось, что демократия подразумевает возможность устанавливать факты, если имеются подозрения", — сказал Лавров.