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Поезд в Крупском районе насмерть сбил ученицу 10 класса из Жодино

30.03.2017 13:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар – Sputnik. Ученица 10 класса одной из средних школ Жодино погибла под колесами грузового поезда в Крупском районе, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Поезд в Крупском районе насмерть сбил ученицу 10 класса из Жодино
© Фото: Белорусская железная дорога | БЧ / ВКонтакте
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Трагедия произошла около 17:10 во вторник 28 марта вблизи остановочного пункта "Красновка".

"На железнодорожном перегоне Славное – станция Бобр под товарняк попала жительница Жодино", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что погибшая 2000 года рождения, является ученицей одной из жодинских средних школ.

В настоящее время по факту гибели девочки правоохранители проводят проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители по факту гибели девочки проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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