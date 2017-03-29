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Поезд в Крупском районе насмерть сбил ученицу 10 класса из Жодино
30.03.2017 13:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Ученица 10 класса одной из средних школ Жодино погибла под колесами грузового поезда в Крупском районе, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.
© Фото: Белорусская железная дорога | БЧ / ВКонтакте
Трагедия произошла около 17:10 во вторник 28 марта вблизи остановочного пункта "Красновка".
"На железнодорожном перегоне Славное – станция Бобр под товарняк попала жительница Жодино", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что погибшая 2000 года рождения, является ученицей одной из жодинских средних школ.
В настоящее время по факту гибели девочки правоохранители проводят проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
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Правоохранители по факту гибели девочки проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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