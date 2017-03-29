МИНСК, 30 мар – Sputnik. Ученица 10 класса одной из средних школ Жодино погибла под колесами грузового поезда в Крупском районе, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.



© Фото: Белорусская железная дорога | БЧ / ВКонтакте Электричка сбила женщину в Заславле

Трагедия произошла около 17:10 во вторник 28 марта вблизи остановочного пункта "Красновка".

"На железнодорожном перегоне Славное – станция Бобр под товарняк попала жительница Жодино", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что погибшая 2000 года рождения, является ученицей одной из жодинских средних школ.

В настоящее время по факту гибели девочки правоохранители проводят проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.