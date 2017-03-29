МИНСК, 30 мар — Sputnik. Уроженец Бобруйска пропал по пути из Московской области домой, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Бобруйчанин уехал на заработки в Московскую область в конце декабря прошлого года, там он работал в поселке Васькино в холодильном цеху.

"20 марта года сообщил родным, что 21 числа года планирует выехать домой. Более на связь с родными не выходил. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно", — сообщили в ПСО "Ангел".

Пропавшего зовут Николай Дудченко, ему 35 лет. Приметы мужчины — рост около 172 сантиметров, худощавое телосложение, сережка в левом ухе. У него есть татуировка на правой ноге — "Коля".

Разыскивают мужчину сотрудники Бобруйского РОВД. Предполагается, что пропавший может находиться как в Беларуси, так и в России.