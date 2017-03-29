﻿ В Крупском районе под колесами поезда погибла 16-летняя школьница из Жодино. 21.by
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В Крупском районе под колесами поезда погибла 16-летняя школьница из Жодино

30.03.2017 15:15 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 28 марта грузовой поезд на перегоне в Крупском районе смертельно травмировал школьницу. Об инциденте TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Девочка попала под поезд в 17.10 на железнодорожном перегоне Славное — ст. Бобр у остановочного пункта «Красновка» в Крупском районе.

Погибшей было 16 лет, это ученица 10 класса средней школы в Жодино. Как пишет издание ex-press.by со ссылкой на соцсети, девочка ездила в Крупской район к родным.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

 
 
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