Вечером 28 марта грузовой поезд на перегоне в Крупском районе смертельно травмировал школьницу. Об инциденте TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Девочка попала под поезд в 17.10 на железнодорожном перегоне Славное — ст. Бобр у остановочного пункта «Красновка» в Крупском районе.

Погибшей было 16 лет, это ученица 10 класса средней школы в Жодино. Как пишет издание ex-press.by со ссылкой на соцсети, девочка ездила в Крупской район к родным.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.