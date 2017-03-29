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В Крупском районе под колесами поезда погибла 16-летняя школьница из Жодино
Вечером 28 марта грузовой поезд на перегоне в Крупском районе смертельно травмировал школьницу. Об инциденте TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.
Девочка попала под поезд в 17.10 на железнодорожном перегоне Славное — ст. Бобр у остановочного пункта «Красновка» в Крупском районе.
Погибшей было 16 лет, это ученица 10 класса средней школы в Жодино. Как
По данному факту Следственный комитет проводит проверку.
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По данному факту Следственный комитет проводит проверку.
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