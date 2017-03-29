МИНСК, 30 мар – Sputnik. Жительница Столина может лишиться внедорожника Ореl Monterrey за контрабанду из Украины 20 килограммов сала и мяса, сообщили Sputnik в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Машину задержали 29 марта, когда она возвращалась в Беларусь из Украины через пункт пропуска "Верхний Теребежов".

"В ходе осмотра машины служебная собака в запасном колесе внедорожника обнаружила сокрытые товарно-материальные ценности", – сказали в ГПК.

По информации таможенников, в навесном запасном колесе было почти 20 килограммов мяса и сала стоимостью 150 рублей.

В настоящее время автомобиль помещен на стоянку до окончания разбирательства – машина по решению суда может быть у женщины конфискована.