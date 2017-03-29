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ГУВД: минчанин с чужим мобильником ушел в лес искать спайс и пропал

30.03.2017 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске местного жителя, который взял у знакомого мобильный, чтобы в темноте поискать "закладку" со спайсом, и сбежал, сдав телефон в ломбард, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

ГУВД: минчанин с чужим мобильником ушел в лес искать спайс и пропал
© Фото: УВД Миноблисполкома
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С заявлением о мошенничестве в Партизанское РУВД обратился 32-летний минчанин: мужчина пояснил, что накануне возил знакомого за город в лес, но он забрал телефон, чтобы подсветить себе, и пропал.

"Со слов злоумышленника, он искал "закладку" с психотропом, но не нашел, поэтому решил забрать мобильный и сдать его в ломбард", – сказали в ГУВД.

В отношении 21-летнего минчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество): мужчине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до двух лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек милиционерам пояснил, что сдал мобильник знакомого в ломбард, потому что не нашел "закладку" со спайсом.

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