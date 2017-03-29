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ГАИ опубликовала фото с места ДТП с микроавтобусом в Минском районе
30.03.2017 17:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Госавтоинспекция Минского района обнародовала фото с места ДТП на автотрассе М1, в котором столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль MAN.
Авария на автодороге М1 "Брест – Минск – граница Российской Федерации",
© Фото: ГАИ Минского района
Фото с места аварии в Минском районе
Как рассказала Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко, от удара Mercedes перевернулся.
По информации ГАИ в аварии ранения получили водитель буса и четыре пассажира – четверо жителей Баранович и минчанка.
Сейчас Госавтоинспекция проводит по факту ДТП в Минском районе проверку, чтобы выяснить все обстоятельства аварии. По предварительным данным, микроавтобус врезался в фуру из-за того, что водитель Mercedes неправильно выбрал при движении расстояние до грузовика.
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В аварии пострадали пять человек, от удара микроавтобус перевернулся и вылетел на разделительную полосу.
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