МИНСК, 30 мар – Sputnik. Госавтоинспекция Минского района обнародовала фото с места ДТП на автотрассе М1, в котором столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль MAN.

Авария на автодороге М1 "Брест – Минск – граница Российской Федерации", произошла в среду 29 марта около 20:40 – на 343 километре трассы микроавтобус "нагнал" притормозивший большегруз и врезался в него.



© Фото: ГАИ Минского района Фото с места аварии в Минском районе

Как рассказала Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко, от удара Mercedes перевернулся.

По информации ГАИ в аварии ранения получили водитель буса и четыре пассажира – четверо жителей Баранович и минчанка.

Сейчас Госавтоинспекция проводит по факту ДТП в Минском районе проверку, чтобы выяснить все обстоятельства аварии. По предварительным данным, микроавтобус врезался в фуру из-за того, что водитель Mercedes неправильно выбрал при движении расстояние до грузовика.