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Сторонники Эрдогана напали на курдов у посольства Турции в Брюсселе

30.03.2017 20:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Не менее трех человек получили ножевые ранения в ходе стычки между сторонниками и противниками президента Турции Тайипа Эрдогана у здания посольства Турции в Брюсселе, сообщает газета Express.

Сторонники Эрдогана напали на курдов у посольства Турции в Брюсселе
© REUTERS Peter Nicholls
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Инцидент произошел в четверг днем — сообщается, что сторонники Эрдогана напали на курдов, в результате один человек получил ранение в живот и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Остальные пострадавшие также были доставлены в больницу, их количество уточняется.

Полиция Брюсселя инициировала расследование причин инцидента, участники столкновения задержаны.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько человек были госпитализированы, один из них получил ранение в живот и находится в тяжелом состоянии.

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