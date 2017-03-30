МИНСК, 30 мар — Sputnik. Не менее трех человек получили ножевые ранения в ходе стычки между сторонниками и противниками президента Турции Тайипа Эрдогана у здания посольства Турции в Брюсселе, сообщает газета Express.



© REUTERS Peter Nicholls По делу о теракте в Лондоне задержаны еще два человека

Инцидент произошел в четверг днем — сообщается, что сторонники Эрдогана напали на курдов, в результате один человек получил ранение в живот и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Остальные пострадавшие также были доставлены в больницу, их количество уточняется.

Полиция Брюсселя инициировала расследование причин инцидента, участники столкновения задержаны.