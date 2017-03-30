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Сторонники Эрдогана напали на курдов у посольства Турции в Брюсселе
30.03.2017 20:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Не менее трех человек получили ножевые ранения в ходе стычки между сторонниками и противниками президента Турции Тайипа Эрдогана у здания посольства Турции в Брюсселе, сообщает газета Express.
© REUTERS Peter Nicholls
Инцидент произошел в четверг днем — сообщается, что сторонники Эрдогана напали на курдов, в результате один человек получил ранение в живот и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Остальные пострадавшие также были доставлены в больницу, их количество уточняется.
Полиция Брюсселя инициировала расследование причин инцидента, участники столкновения задержаны.
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Несколько человек были госпитализированы, один из них получил ранение в живот и находится в тяжелом состоянии.
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