МИНСК, 31 мар – Sputnik. Туристический автобус, в котором находились 20 детей из Белаурси, съехал с трассы в кювет в Литве, сообщил в пятницу Sputnik Литва .

ДТП произошло утром в пятницу в Паневежском районе Литвы – около 05:45 вблизи деревни Шилгалис, на автотрассе Вильнюс – Паневежис.

Сообщается, что туристический автобус, в котором ехали 20 белорусских детей, съехал в кювет из-за того, что водитель потерял управление на скользкой дороге.

По предварительной информации, а аварии никто не пострадал, автобус получил механические повреждения.

В настоящее время дети временно размещены в ближайшей гостинице. Сейчас решается вопрос об их транспортировке другим транспортным средством.