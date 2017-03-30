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Автобус детьми из Беларуси съехал с трассы в кювет в Литве

31.03.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар – Sputnik. Туристический автобус, в котором находились 20 детей из Белаурси, съехал с трассы в кювет в Литве, сообщил в пятницу Sputnik Литва.

Автобус детьми из Беларуси съехал с трассы в кювет в Литве
© Фото: МОГИЛЕВ Live / ВК
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ДТП произошло утром в пятницу в Паневежском районе Литвы – около 05:45 вблизи деревни Шилгалис, на автотрассе Вильнюс – Паневежис. 

Сообщается, что туристический автобус, в котором ехали 20 белорусских детей, съехал в кювет из-за того, что водитель потерял управление на скользкой дороге.

По предварительной информации, а аварии никто не пострадал, автобус получил механические повреждения.

В настоящее время дети временно размещены в ближайшей гостинице. Сейчас решается вопрос об их транспортировке другим транспортным средством.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В настоящее время дети временно размещены в ближайшей гостинице. Сейчас решается вопрос об их транспортировке другим транспортным средством.

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