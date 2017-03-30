МИНСК, 31 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Жодино местного жителя, который подозревается в покушении на убийство женщины, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе МВД Беларуси.

Инцидент между мужчиной и женщиной произошел накануне в 15:20 во время совместного распития спиртного.

"Мужчина в ссоре в своей квартире ножом пытался убить женщину", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что пострадавшая с резаной раной шеи была бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу.

По информации правоохранителей, в настоящее время подозреваемый задержан.