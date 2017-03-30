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Житель Жодино в пьяной ссоре пытался перерезать женщине горло
31.03.2017 09:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Жодино местного жителя, который подозревается в покушении на убийство женщины, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе МВД Беларуси.
Инцидент между мужчиной и женщиной произошел накануне в 15:20 во время совместного распития спиртного.
"Мужчина в ссоре в своей квартире ножом пытался убить женщину", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что пострадавшая с резаной раной шеи была бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу.
По информации правоохранителей, в настоящее время подозреваемый задержан.
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Конфликт между гражданами произошел во время распития алкоголя, пострадавшая находится в больнице.
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