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В минском офисе "Белсата" проходят обыски
31.03.2017 10:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар — Sputnik. В Минском офисе польского телеканала "Белсат" проходят обыски, сообщается на
"В программный офис возле станции метро "Академия наук" пришли милиционеры с предписанием прокуратуры. В офисе находился журналист Алесь Любенчук. Теперь его телефон выключен", — говорится в сообщении.
Телекан "Белсат" активно освещал серию уличных акций "марши нетунеядцев", которые в феврале-марте проходили в Минске и регионах Беларуси. Журналисты канала неоднократно задерживались в ходе этих акций сотрудниками милиции за нарушение закона "О СМИ" в части, которая запрещает работу иностранным журналистам на территории республики без аккредитации.
Ранее в конце 2016 года МИД Польши объявил, что сокращает финансирование "Белсата". Польские дипломаты говорили о необходимости изменения формата вещания на Беларусь. Политологи в свою очередь предполагали, что изменение политики польских властей может быть связано с потеплением отношений между официальным Минском и Варшавой.
"Белсат" был создан после президентских выборов-2006 в Беларуси как структурная единица Польского телевидения по договору с МИД Польши и должен был вещать на белорусскую аудиторию.
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Журналисты телеканала, который не имеет лицензии на вещание в стране, активно освещали в феврале-марте серию "маршей нетунеядцев" и неоднократно задерживались в...
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