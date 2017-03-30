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Минский автобус перевернулся во Львовской области: 2 человека погибли

31.03.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Туристический автобус Минск – Буковель попал в аварию во Львовской области, сообщил Sputnik начальник управления информации – пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

Минский автобус перевернулся во Львовской области: 2 человека погибли
© Фото: Lietuvos policija
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Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса Минск – Буковель произошло около 6:30 утра в пятницу вблизи поселка Пятничное в Жидачивском районе на автодороге Львов – Ивано-Франковск.

"Два человека погибло, еще 12 госпитализированы – некоторые, к сожалению, в тяжелом состоянии", – рассказал Sputnik представитель МИД.

Всего в автобусе были 42 пассажира. Сейчас белорусское посольство в Украине контролирует ход расследования и уточняет список пострадавших, а также обстоятельства ДТП. Конкретная информация о гражданстве пострадавших уточняется. В ситуации задействован почетный консул Беларуси во Львове.

Как сообщает полиция Львовской области, автобус в лоб столкнулся с легковым автомобилем Mercedes: от удара "Неоплан" съехал в кювет и перевернулся. 

По информации очевидцев ДТП, в автобусе находились туристы, которые ехали на отдых в Буковель.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации очевидцев ДТП, в автобусе находились туристы, которые ехали на отдых в Буковель.

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