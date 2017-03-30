МИНСК, 31 мар — Sputnik. Полиция Львовской области возбудила уголовное дело по факту столкновения легкового автомобиля и туристического автобуса из Беларуси, в результате которого погибли два человека, сообщили Sputnik в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Авария произошла 31 марта около 06:30 на автодороге Львов — Ивано-Франковск у поселка Пятничное: в лоб столкнулись туристический автобус Neoplan, ехавший из Беларуси, и автомобиль Mercedes.

"По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством", — сказали в полиции.

Там также сообщили, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, устанавливая обстоятельства ДТП.

По информации полиции, погибшие — 26-летний водитель Mercedes и его 39-летний пассажир, оба иностранцы. Гражданство туриста правоохранители не сообщают.

Как ранее сообщили в управлении, в момент ДТП в автобусе находились 42 пассажира, 12 из них были доставлены в учреждения здравоохранения.