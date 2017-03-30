﻿ ДТП с автобусом из Беларуси во Львовской области: возбуждено дело. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП с автобусом из Беларуси во Львовской области: возбуждено дело

31.03.2017 11:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Полиция Львовской области возбудила уголовное дело по факту столкновения легкового автомобиля и туристического автобуса из Беларуси, в результате которого погибли два человека, сообщили Sputnik в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области.

ДТП с автобусом из Беларуси во Львовской области: возбуждено дело
© Фото: Varta1 - Варта1 / ВК
Минский автобус перевернулся во Львовской области: 2 человека погибли

Авария произошла 31 марта около 06:30 на автодороге Львов — Ивано-Франковск у поселка Пятничное: в лоб столкнулись туристический автобус Neoplan, ехавший из Беларуси, и автомобиль Mercedes.

"По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством", — сказали в полиции.

Там также сообщили, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, устанавливая обстоятельства ДТП.

По информации полиции, погибшие — 26-летний водитель Mercedes и его 39-летний пассажир, оба иностранцы. Гражданство туриста правоохранители не сообщают.

Как ранее сообщили в управлении, в момент ДТП в автобусе находились 42 пассажира, 12 из них были доставлены в учреждения здравоохранения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В момент ДТП в автобусе находились 42 пассажира, 12 из них были доставлены в учреждения здравоохранения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В минском офисе "Белсата" проходят обыски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика