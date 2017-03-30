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МЧС: три дома сгорели под Толочином в результате выжигания травы
31.03.2017 11:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Выжигание сухой травы в Толочинском районе привело к масштабному пожару – сгорели три нежилых деревенских дома, никто не пострадал, сообщили в Витебском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.
Всего в этом году на территории Витебской области пока зарегистрировано 21 факт загорания сухой растительности на общей площади 11,92 гектара.
"Сообщение о горении сухой травы в деревне Горбашчево поступило в Толочинский РОЧС. К моменту прибытия спасателей наблюдалось горение трех нежилых домов, произошло обрушение кровель и потолочных перекрытий", – сообщили Sputnik в пятницу в управлении.
По словам спасателей, хозяева домов устанавливаются, в результате пожаров никто не пострадал.
"Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожность при сжигании сухой растительности, виновное лицо устанавливается", – сказали собеседники Sputnik.
В МЧС напомнили, что согласно статье 15.57 Кодекса об административных правонарушениях за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.
Спасатели отметили, что выжигание сухой травы уничтожает растения, практически всех животных и насекомых, которые на поверхности земли. "На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей", – подчеркнули в МЧС.
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Спасатели разыскивают человека, который устроил крупный пожар в деревне Горбачево.
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