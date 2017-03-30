МИНСК, 31 мар – Sputnik. Выжигание сухой травы в Толочинском районе привело к масштабному пожару – сгорели три нежилых деревенских дома, никто не пострадал, сообщили в Витебском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Всего в этом году на территории Витебской области пока зарегистрировано 21 факт загорания сухой растительности на общей площади 11,92 гектара.

"Сообщение о горении сухой травы в деревне Горбашчево поступило в Толочинский РОЧС. К моменту прибытия спасателей наблюдалось горение трех нежилых домов, произошло обрушение кровель и потолочных перекрытий", – сообщили Sputnik в пятницу в управлении.

По словам спасателей, хозяева домов устанавливаются, в результате пожаров никто не пострадал.

"Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожность при сжигании сухой растительности, виновное лицо устанавливается", – сказали собеседники Sputnik.

В МЧС напомнили, что согласно статье 15.57 Кодекса об административных правонарушениях за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.

Спасатели отметили, что выжигание сухой травы уничтожает растения, практически всех животных и насекомых, которые на поверхности земли. "На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей", – подчеркнули в МЧС.