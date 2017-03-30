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Сельчанин в Могилевском районе жестоко избил 4-летнюю девочку

31.03.2017 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар – Sputnik. Четырехлетняя девочка была доставлена в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами, которые ей нанес молодой мужчина – сожитель матери ребенка, сообщил ресурс "Могилев. Онлайн".

Сельчанин в Могилевском районе жестоко избил 4-летнюю девочку
© flickr.com/ Clive Darra
Ребенок попал в реанимацию в Могилеве после катания на велосипеде

Инцидент произошел в деревне Амховая-1, расположенной в Могилевском районе.

Как сообщает ресурс, находящийся в состоянии алкогольного опьянения 26-летний местный житель сильно избил четырехлетнюю дочь сожительницы, которой на тот момент не было дома. После произошедшего мужчина сам вызвал скорую, ребенок был доставлен в больницу.

Сообщается, что медики оценивают состояние девочки как тяжелое, ей проводится операция.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Медики оценивают состояние девочки как тяжелое, ей проводится операция.

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