МИНСК, 31 мар – Sputnik. Четырехлетняя девочка была доставлена в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами, которые ей нанес молодой мужчина – сожитель матери ребенка, сообщил ресурс "Могилев. Онлайн".

Инцидент произошел в деревне Амховая-1, расположенной в Могилевском районе.

Как сообщает ресурс, находящийся в состоянии алкогольного опьянения 26-летний местный житель сильно избил четырехлетнюю дочь сожительницы, которой на тот момент не было дома. После произошедшего мужчина сам вызвал скорую, ребенок был доставлен в больницу.

Сообщается, что медики оценивают состояние девочки как тяжелое, ей проводится операция.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.