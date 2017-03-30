﻿ Из-за поджога травы в Толочинском районе сгорели три дома. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за поджога травы в Толочинском районе сгорели три дома

31.03.2017 11:54 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

30 марта спасатели выезжали в деревню Горбачево Толочинского района — в результате поджога травы там сгорело три дома. К счастью, нежилых. Подробности сообщает МЧС.


Когда на место приехали спасатели, в горящих домах уже обрушилась кровля и потолочные перекрытия, вокруг горела сухая трава. В результате ЧП никто не пострадал.

Вероятно, причиной пожара стала неосторожность при сжигании сухой растительности. Сейчас ищут виновника.


Спасатели напоминают, что согласно ст. 15.57 КоАП за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях предусмотрена ответственность в виде штрафа — от 10 до 40 базовых. А разведение костров в запрещенных местах — штраф в размере до 12 базовых величин.

Если вы заметили горящую траву, то не стоит проходить мимо. Огонь можно потушить самостоятельно: сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев либо засыпать песком. Не стоит сразу после этого уходить: нужно убедиться, что огонь не разгорится снова. А при невозможности справиться самому — сообщить о пожаре по телефону 101.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью, нежилых. Сейчас ищут виновника пожара.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сельчанин в Могилевском районе жестоко избил 4-летнюю девочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика