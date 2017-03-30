30 марта спасатели выезжали в деревню Горбачево Толочинского района — в результате поджога травы там сгорело три дома. К счастью, нежилых. Подробности сообщает МЧС.





Когда на место приехали спасатели, в горящих домах уже обрушилась кровля и потолочные перекрытия, вокруг горела сухая трава. В результате ЧП никто не пострадал.

Вероятно, причиной пожара стала неосторожность при сжигании сухой растительности. Сейчас ищут виновника.





Спасатели напоминают, что согласно ст. 15.57 КоАП за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях предусмотрена ответственность в виде штрафа — от 10 до 40 базовых. А разведение костров в запрещенных местах — штраф в размере до 12 базовых величин.

Если вы заметили горящую траву, то не стоит проходить мимо. Огонь можно потушить самостоятельно: сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев либо засыпать песком. Не стоит сразу после этого уходить: нужно убедиться, что огонь не разгорится снова. А при невозможности справиться самому — сообщить о пожаре по телефону 101.